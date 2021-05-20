Коронавирус в Тамбове, последние новости на 20 мая: число заболевших за сутки составило 34 человека

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 20 мая, 32307 человек. 29989 заболевших выздоровели, 511 тамбовчан умерли. За последние сутки зафиксировали 34 новых случая, это на 1 меньше, чем днем ранее. Среди заразившихся 8 мужчин и 23 женщины в возрасте от 24 лет до 81 года, а также трое детей от 3 до 5 лет.

- На госпитализации находятся 398 человек, из них диагноз «пневмония» у 388 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.