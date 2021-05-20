Актрисой России на Рыбаковском фестивале в Тамбове стала Валентина Попова

Валентина Попова Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Тамбове сегодня подвели итоги ХIV межрегионального театрального фестиваля им. Н.Х. Рыбакова. Главную награду – звание Актриса России - в этом году завоевала актриса Тамбовского драматического театра Валентина Попова. А лауреатом звания Актер России стал Сергей Лунин, представитель Калужского драматического театра.

Главную награду жюри 14-ого Рыбаковского фестиваля присудило заслуженной артистке РСФСР Валентине Поповой за исполнение роли Клары Цаханассьян в спектакле «Визит дамы».

- Сама постановка Тамбовского драматического театра тоже получила несколько наград в номинациях: «За лучшую сценографию» (премия имени художника М.В. Добужинского) и «За музыкальное оформление спектакля» (премия имени С.В. Рахманинова). Режиссура, сценография и музыкальное оформление спектакля «Визит дамы» Андрея Боровиков, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Заслуженный артист РФ Сергей Лунин удостоен главной премии Актер России за исполнение роли Нила Федосеича Мамаева в спектакле «На всякого мудреца довольно простоты» по Островскому.

Эта же постановка Калужского драматического театра получила награды в номинации «За лучший актерский ансамбль» и «За оригинальную постановку классической пьесы». Режиссер спектакля Владимир Хрущев.

Премией имени Г.Р. Державина «За сохранение традиций театральной школы», награжден спектакль Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М.М. Бровуна «Ромео и Жанетта» Ж. Ануй, режиссер–постановщик – Сергей Бобровский. А исполнитель роли Люсьена в этом спектакле, актер Максим Селиванов удостоен премии «За любовь и веру» имени Архиепископа Луки и премии «Признание» имени Н.Х. Рыбакова.

Еще одна премия в номинации «Признание» присуждена актёру Калужского областного драматического театра, исполнителю роли Егора Дмитрича Глумова в спектакле «На всякого мудреца довольно простоты» А. Островский, Кириллу Бессонову.

Премию Союза театральных деятелей "Надежда Союза" получил актер Донецкого театра Максим Селиванов.