В Тамбовэнерго введен режим повышенной готовности в связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями

Энергетики готовы задействовать резервные источники электроснабжения

В связи прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями на территории Тамбовской области, выразившихся в усилении ветра до 23 м/с, в филиале «Россети Центр Тамбовэнерго» введен режим повышенной готовности.

Установлен особый контроль за работой энергообъектов. Организован информационный обмен с территориальным подразделением МЧС и органами исполнительной власти. Мобилизован оперативно-ремонтный персонал. На дежурстве находятся 29 аварийно-восстановительных бригад в количестве 58 человек и 29 единиц спецтехники. В случае крупных технологических нарушений возможно увеличение численности персонала до 97 бригад (486 человек) и 183 единиц техники, также к восстановительным работам могут быть привлечены подрядные организации. Резервное электроснабжение социально-значимых потребителей Тамбовской области при необходимости могут обеспечивать генераторные установки общей мощностью 720 кВт.

Тамбовэнерго определены и отработаны способы обратной связи с потребителями на случай сбоя в подаче электроэнергии. За справочной информацией можно обратиться на прямую линию энергетиков «Россетей» 8 800 220 0 220, которая работает в круглосуточном режиме, звонок бесплатный.