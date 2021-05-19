По инициативе ЕР семьи с детьми получат материальную помощь

.

По сообщению издания, после вступления поправок в силу дополнительную социальную поддержку получат порядка двух миллионов семей. С осени текущего года родители, воспитывающие детей-дошкольников, при закрытии больничного листа по уходу за ребенком будут получать 100% от заработной платы, независимо от трудового стажа. Об этом пишет nashgorod.ru.

Также дополнительные меры социальной поддержки получат беременные женщины, которые попали в трудную жизненную ситуацию, при условии, что встали на учет в медучреждение на ранних сроках. Для оформления такой выплаты необходимо только одно условие - доход должен быть ниже прожиточного минимума в регионе. По словам первого заместителя руководителя фракции “Единая Россия” Андрея Исаева, такое пособие уже в этом году получат около шестисот тридцати тысяч женщин.

Также с этого года пособие начнут получать семьи, воспитывающие детей в возрасте от восьми до шестнадцати лет. Для начисления необходимо подтвердить, что родитель воспитывает ребенка один и его среднедушевой доход ниже прожиточного минимума.

«Соответствующее пособие, по нашим прогнозам, охватит примерно 360 тысяч детей. Оно в среднем по России составит 5360 рублей. Его также начнут выплачивать с 1 июля», — сообщил Андрей Исаев.

По словам основателя и главы движения "Совет Матерей" России”, эксперта ОНФ Татьяны Буцкой, предложенные депутатами ЕР меры соцподдержки являются актуальными и востребованными.

«Беременным женщинам важно не обещание, как все будет хорошо потом, а поддержка здесь и сейчас. Также необходимо поддержать и одиноких родителей детей до 16 лет. Чаще всего это женщины, работающие для обеспечения ребенка. А взыскание алиментов, которые могли бы облегчить положение такой семьи, сейчас является проблематичным», - выразила свое мнение Буцкая.

По сообщению на сайте ER.ru, президент РФ Владимир Путин, обращаясь к Федсобранию, поддержал предложенные ЕР меры социальной поддержки. После этого депутаты - члены партии оперативно разработали и внесли в законопроект поправки, чтобы пособия начали выплачивать уже в этом году.

Валерий Петров, руководитель фракции «Единая Россия» в тамбовской областной Думе, отметил, что поддержка семей с детьми является приоритетом государственной и региональной политики. Поэтому партия «Единая Россия» особое внимание уделяет принятию соответствующих мер поддержки – не только материальных, но и инфраструктурных.

“Новые инициативы партии, которые президент поддержал и озвучил в послании Федеральному собранию, думаю, будут оперативно реализованы. Члены фракции «Единая Россия» в тамбовской областной думе готовы над этим работать.

Поддержка семей напрямую влияет на демографическую ситуацию. Так, в Тамбовской области отмечается рост числа многодетных семей. Сейчас в регионе проживает более 9 тысяч таких семей, в которых воспитывается свыше 30 тысяч детей. Помимо федеральных мер поддержки, для них действует 18 региональных мер. Например, многодетным семьям предоставляется в собственность земельный участок, на третьего ребенка выплачивается областной материнский капитал в размере 100 тысяч рублей. Думаю, новые меры поддержки станут значимой помощью для семей”, - заявил Петров.