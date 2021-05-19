Тамбовчанин получил 8,5 лет колонии за расправу над односельчанкой

В суде вынесли приговор 49-летнему жителю Знаменского района, которого обвиняли в совершении преступлений по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей) и ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж).

На следствии и в суде установили, что днем 12 января мужчина находился в гостях у знакомой, где вместе с ней распивал спиртные напитки. Во время застолья гость счел высказывания хозяйки дома оскорбительными и избил ее, после чего допил спиртное и ушел домой. На следующий день мертвую 53-летнюю женщину обнаружили родственники. Причиной ее смерти стали тупая травма грудной клетки и многочисленные переломы ребер.

Выяснилось также, что ранее, вечером 31 декабря, этот же мужчина похитил барсетку знакомого, в которой находились 3050 рублей.

- Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Ранее он более 20 лет провел в местах лишения свободы, в том числе за изнасилование и совершение преступлений против собственности.