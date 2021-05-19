По Котовску разгуливал пьяный мужчина с пистолетом

Утром 19 мая сотрудники вневедомственной охраны получили сообщение от дежурного о том, что по улице Октябрьской города Котовска ходит пьяный мужчина и демонстрирует предмет, похожий на пистолет.

Прохожий рассказал приехавшим на место сотрудникам Росгвардии обстоятельства случившегося и указал направление, в котором пошел нарушитель. Спустя несколько минут патрульные задержали 33-летнего мужчину и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

- Пневматический пистолет, который находился у нетрезвого мужчины, изъяли и направили на экспертизу, - сообщает управление Росгвардии по Тамбовской области.