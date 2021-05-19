В Тамбовской области выбрали «Учителя года»

В регионе подвели итоги конкурса Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Тамбове прошла церемония торжественного закрытия XXXI регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России». В конкурсе этого года приняли участие 25 педагогов. По итогам всех испытаний лучшей стала учитель физики, информатики, астрономии Оборонинской средней общеобразовательной школы Мордовского района Наталья Иванникова. Она получила диплом, денежный сертификат главы администрации Тамбовской области и право представлять регион во всероссийском финале конкурса, который состоится осенью в Ростове-на-Дону. Педагогический стаж Натальи Иванниковой – 10 лет. Окончив в 2002 году обучение в Тамбовском государственном университете имени Г.Р. Державина, она вернулась в родной поселок Мордово. Стала учителем в местной школе.

На церемонии закрытия были названы призеры и победители в различных номинациях конкурса. Так, призерами стали учитель английского языка Кочетовской средней общеобразовательной школы Мичуринского района Наталья Антонюк, учитель математики и информатики Инжавинской средней общеобразовательной школы Елена Вахрушева, учитель русского языка и литературы Цнинской средней общеобразовательной школы №1 Тамбовского района Светлана Иргашева, учитель начальных классов лицея №6 города Тамбова Марина Косолапова. К диплому призера регионального этапа конкурса «Учитель года» они получили символ конкурса «Золотая капля» и денежный грант.

Победителем в номинации «Педагог-новатор» стала учитель начальных классов лицея города Уварово имени А.И. Данилова Ольга Поплевкина. В номинации «Мастер педагогических практик» лучшей признана учитель музыки Моисеево-Алабушской средней общеобразовательной школы Уваровского района Светлана Романова Светлана. В номинации «Учитель-исследователь» первенствовала учитель начальных классов средней общеобразовательной школы города Котовска Ирина Рамазанов. В номинации «Педагог-мыслитель» победителем стала учитель начальных классов школы №4 города Рассказово Анна Турсина. В номинации «Мастер цифры» звание лучшей у учителя математики Уметской средней общеобразовательной школы имени Героя Социалистического Труда П.С. Плешакова Татьяны Маркиной.

Особую награду — региональный знак «Золотая капля» за Честь и достоинство — из рук благодарных учеников получила учитель русского языка и литературы лицея №6 города Тамбова Раиса Бабушис. Почти 60 лет жизни она отдала любимой профессии. Раиса Васильевна – победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование», Отличник народного просвещения. Среди ее учеников – победители и призеры олимпиад всероссийского и международного уровней.

- В региональном этапе конкурса «Учитель года» в 2021 году приняли участие 25 учителей. Каждый из них является победителем в своем городе, районе. Каждый из них продемонстрировал свое профессиональное мастерство и каждый из них достоин называться лучшим в профессии, - говорит начальник управления образования и науки Тамбовской области Татьяна Котельникова.