Впервые на Тамбовщине проведут фестиваль «Мичуринские яблони в цвету»

Гостей праздника ждет концертная программа, мастер-классы, соревнования по спортивной рыбалке и многое другое Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Тамбовской области 22 мая впервые пройдет фестиваль «Мичуринские яблони в цвету». Мероприятие состоится на базе Центра развития садоводства имени профессора В.Г. Муханина в Мичуринском районе.

Гостей праздника ждет концертная программа с участием профессиональных музыкальных коллективов Тамбовщины и соседних регионов. Также в течение дня будет работать творческая площадка, где все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах по садоводству.

- Для юных участников фестиваля предусмотрены интерактивные развлекательные мероприятия. Кроме того, в рамках фестиваля можно будет нарисовать картину на тему «Яблони в цвету» под руководством опытного художника, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Гостей мужчин организаторы фестиваля приглашают на соревнования по спортивной рыбалке на пруду, расположенном на территории Центра. А еще, специалисты проведут презентацию Центра садоводства, организуют экскурсионную программу с посещением интенсивных садов, ягодных плантаций и хранилищ. Все желающие смогут приобрести в этот день саженцы садовых растений, инвентарь, продукцию тамбовских производителей и сувениры.

Все площадки начнут свою работу в 11.00, а завершится фестиваль праздничным салютом в 22.00.