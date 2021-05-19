Житель Тамбовщины напал на бывшую сожительницу в магазине, где она работает продавцом

В дежурную часть отделения полиции поступил сигнал об угрозе убийством в отношении женщины. На полученный вызов в село Машково-Сурена выехала оперативная группа. Сотрудники полиции выяснили, что вечером, 16 мая, в магазине на улице Советской 45-летний мужчина поссорился со своей бывшей сожительницей, которая работала там продавцом.

Во время ссоры злоумышленник схватил 36-летнюю женщину за шею и угрожал убийством. Испуганная неадекватным поведением, экс-возлюбленная обратилась в полицию.

Стражи порядка задержали мужчину и доставили его в отдел полиции. Во время опроса он признал свою вину.

- В отношении 35-летнего жителя поселка Дмитриевка возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание виновному санкция статьи определяет в виде ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.