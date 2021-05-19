На Тамбовщине в первом квартале года на 30% выросла смертность

В Тамбовстате опубликовали данные о смертности и рождаемости в нашем регионе в первом квартале 2021 года, а также сравнили эти данные с аналогичным периодом 2020-го. Согласно данным статистики, число тамбовчан, умерших в январе-марте этого года выросло по сравнению с январем-мартом 2020-го на 29,9%. В этом году по разным причинам скончались 4995 человек, в прошлом – 3931, разница составляет 1064 человека.

Увеличилась и рождаемость, но всего на 2,9%, то есть в 10 раз меньше, чем составил рост смертности. В январе-марте этого года в Тамбовской области появились на свет 1773 ребенка, в аналогичном периоде прошлого года – 1758. Прирост в этом году составил 15 детей. Вместе с тем, на 32,4% выросла в области детская смертность. За первые три месяца этого года умерли 9 детей в возрасте до 1 года, в аналогичном периоде прошлого смертей зафиксировали 7.