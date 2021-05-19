В Тамбове на 9 улицах временно не будет света

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в связи с очередными ремонтными работами на объектах электроэнергетики, проводимыми АО «ОРЭС-Тамбов», 20 мая в областном центре временно отключат свет на девяти улицах.
Электричества не будет по следующим адресам:
с 9.00 до 11.30
по ул. Носовской, д. 14-23;
по ул. Октябрьской, д. 19-29;
по ул. Студенецкой, д. 9-40;
по ул. Базарной, д. 107-122;
с 13.30 до 16.30
по ул. Рылеева, д. 73-77;
с 8.30 до 12.00
по Успенской пл., д.26-26Г;
с 8.30 до 16.00
по пер. Летному, д. 4-16;
по пр. Летному, д. 3-16;
по ул. Гастелло, д. 113.