На Тамбовщине стартует акция «Внимание, дети!»

В Тамбовской области с 22 мая по 9 июня пройдет профилактическая акция «Внимание, дети!». По данным регионального УГИБДД, число аварий с участием детей увеличивается в конце учебного года и в период начала летних каникул. На улицах появляются дети и подростки, которые являются не только пешеходами и пассажирами, но и активно эксплуатируют вело и даже мототранспорт, а также другие современные средства на электрической тяге, забывая при этом о мерах безопасности на проезжей части.

В рамках акции «Внимание, дети!» практически в каждой школе и детском саду Тамбовщины проведут дополнительные занятия по Правилам дорожного движения. Пристальное внимание сейчас уделяют проверкам состояния улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного движения в местах расположения дошкольных и общеобразовательных организаций, а также детских оздоровительных лагерей и мест массового пребывания детей.

В пришкольные лагеря области в период каникул организуют выезды мобильного автогородка «Лаборатория безопасности». Преподаватели и сотрудники Госавтоинспекции постараются посетить как можно больше лагерей и рассказать детям о безопасном поведении на проезжей части дороги.

- Положительные итоги от проведения данного мероприятия во многом будут зависеть от родителей детей, - считают в УГИБДД по Тамбовской области. - Именно они, в первую очередь, должны научить, объяснить, и на личном примере показать, как правильно надо вести себя на дороге и обучить своих детей азам Правил дорожного движения.