На северном обходе Тамбова произошла авария с участием двух авто и фуры

Авария произошла из-за того, что одна из легковушек догнала вторую Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием двух легковых автомобилей и большегрузной фуры, произошла 18 мая в 11часов 30 минут на 7 километре автодороги «Северный обход города Тамбова». 48-летний водитель автомобиля «Ауди 80» не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся впереди в попутном направлении «Хендэ Верна», под управлением 23-летнего мужчины. От удара «Хендэ Верна» по инерции выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем «Volvo FH460» в составе прицепа «KRONE». За рулем большегруза был 48-летний водитель.

- В результате столкновения травмы получил водитель автомобиля «Ауди 80», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Медицинскую помощь пострадавшему оказали на месте происшествия, от транспортировки в больницу мужчина отказался.