Коронавирус в Тамбове, последние новости на 19 мая: число заболевших за сутки составило 35 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 19 мая, 32273 человека. 29938 заболевших выздоровели, 509 тамбовчан умерли. За последние сутки зафиксировали 35 новых случаев, это на 2 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 9 мужчин и 24 женщины в возрасте от 20 до 80 лет, а также двое детей 4 и 11 лет.

- На госпитализации находятся 395 человек, из них диагноз «пневмония» у 380 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.