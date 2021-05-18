Тамбовчанка украла у прохожего мобильник

В дежурную часть отделения полиции поселка Строитель обратился 41-летний мужчина. Он рассказал, что в микрорайоне Южный к нему на улице обратилась малознакомая девушка с просьбой воспользоваться сотовым телефоном.

Мужчина дал девушке телефон. Она сделала вид, что разговаривает, а потом скрылась в неизвестном направлении. Пострадавший описал приметы мошенницы. В ходе розыска стражи порядка вышли на след 31-летней жительницы поселка Строитель.

- В отделении полиции задержанная дала признательные показания, рассказав, что продала телефон неизвестным лицам. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Девушке придется возместить материальный ущерб потерпевшему из своего кармана, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.