Тамбовчанин расправился с односельчанином, которого заподозрил в краже 5-литровой бутылки спирта

76-летнего жителя села Тулиновка подозревают в нападении на односельчанина, которое закончилось его гибелью.

17 мая в автомобиле скорой помощи скончался 40-летний житель села Тулиновка, госпитализированный с травмой головы. По данному факту в Тамбовском МСО СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). По подозрению в совершении данного преступления задержали пожилого односельчанин погибшего.

По версии следствия, 16 мая текущего года пенсионер обнаружил, что после визита односельчанина, у него пропала 5-литровая бутылка спирта. Пожилой мужчина отправился искать гостя, а встретив его, накинулся на односельчанина с бадиком. Металлической тростью он ударил его по голове. На следующий день потерпевший скончался.

- В настоящее время подозреваемый в совершении преступления задержан, по делу проводятся следственные действия с его участием, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.