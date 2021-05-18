На Тамбовщине пройдет Малый Рыбаковский фестиваль

19 мая на церемонии закрытия XIV межрегионального театрального фестиваля им. Н.Х.Рыбакова назовут имена Актера и актрисы России 2021 года. В этот же день стартует Малый Рыбаковский фестиваль, в рамках которого театры нашей области покажут свои лучшие постановки жителям городов и районов. Его участниками станут все четыре театра Тамбовской области. Они отправятся на гастроли и сыграют по несколько спектаклей – для детей и взрослых – в Котовске, Рассказово, Никифоровском, Уметском, Кирсановском, Гавриловском и Рассказовском районах. В некоторые из этих населенных пунктов раньше вообще никогда не приезжали профессиональные театры. Но сейчас это стало возможным благодаря новым домам культуры, которые открылись в тамбовских селах благодаря нацпроекту «Культура».

Как отмечают организаторы, для участников фестиваля и зрителей это большое и долгожданное событие, ведь больше года театры не выезжали на гастроли из-за коронавирусных ограничений. И Малый Рыбаковский фестиваль позволит восстановить творческие связи театров с сельскими жителями.

Впервые Малый Рыбаковский официально откроется на сцене областного драматического театра спектаклем Высшего театрального училища (институт) им. М.С.Щепкина при Государственном академическом Малом театре России по пьесе А.Арбузова «Жестокие игры» (режиссёр Глеб Подгородинский).

20 мая в Котовске на сцене Дворца культуры Мичуринский драматический театр покажет спектакли для детей и взрослых «Царевна - лягушка» (13.00) и «Тетки» (18.00).

21 мая Малый Рыбаковский фестиваль будет принимать Умётский район. На сцене местного ДК актёры Тамбовского театра кукол покажут для юных зрителей одну из своих самых душевных работ - спектакль «Мама для мамонтёнка» (начало в 11.00 и 13.00).

24 мая в р.п. Дмитриевка Никифоровского района Мичуринский театр представит один из своих новых и уже полюбившихся зрителям спектаклей для детей и подростков «Царевна - лягушка» (начало 11.00).

25 мая три театральных коллектива покажут спектакли в городах и районах области. Впервые в этот день фестиваль будет принимать у себя Кирсановский район. В двух селах района, Чутановка и Голынщина, спектакль «Теремок для цветов» покажет Тамбовский театр кукол. В 10.00 в Чутановке и в 13 часов Голынщине. В этих селах по нацпроекту «Культура» были капитально отремонтированы ДК и теперь там можно играть профессиональные постановки.

Также впервые актёры Тамбовского молодёжного театра покажут спектакль «Бременские музыканты» в городе Рассказово на сцене киноконцертного зала «Смена» (начало в 11.00).

А в Рассказовский район приедут актеры областного драмтеатра. В 10 часов спектакль «Про ведьму Матрёну, Ивана и Алёну» будет показан на сцене обновленного Верхнеспасского Дома культуры. А в 13.00 его будут смотреть юные зрители в селе Платоновка.

- Завершится Малый Рыбаковский фестиваль 26 мая в Гавриловском районе, который тоже впервые примет у себя театральный форум, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

На сцене культурно – досугового центра, построенного в рамках национального проекта «Культура», выступит Тамбовский драматический театр со спектаклями для юных зрителей «Про ведьму Матрёну, Ивана и Алёну» (11.00) и для взрослых – новая работа театра спектакль «Акселераты».