В первом квартале 2021-го на Тамбовщине нашли 56 фальшивок

За первые три месяца этого года специалисты банковской системы в Тамбовской области обнаружили 56 поддельных банкнот. Большую часть фальшивок составляют пятитысячные купюры. Их найдено 46 штук. Тысячерублевых фальшивых банкнот обнаружено 5 штук (на 2 меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года) и одна подделка номиналом 2000 рублей.

- На протяжении двух последних лет Банк России проводит бесплатное онлайн-обучение для кассовых работников торговых сетей. Кассиры проходят дистанционные курсы и тестирование по направлениям «Подлинность банкнот и монет Банка России» и «Платежеспособность банкнот и монет Банка России». Это, несомненно, способствует сокращению появления в обороте поддельных банкнот, - говорит начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций тамбовского отделения Банка России Светлана Попова.