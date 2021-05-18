В тамбовских музеях пройдет день открытых дверей

18 мая по всему миру отмечается День музеев. В честь праздника тамбовские музеи проведут день открытых дверей. Тамбовчане смогут бесплатно посетить экспозиции областного краеведческого музея и его филиалов: Музейно-выставочного центра, Дома-музея Г.В. Чичерина, Музея истории медицины и Музея-усадьбы В.И. Вернадского.

Так, в Музейно-выставочном центре Тамбовской области для посетителей будут представлены несколько экспозиций. Экспозиция «Во славу Родины», посвященная подвигу советского народа, в том числе и наших земляков во время Великой Отечественной войны. Экспозиция «Тамбовские авиационно-космические орбиты». Военная историко-художественная галерея «Дни воинской славы России». Историко-патриотический выставочный проект «Государственные награды России и Советского Союза». Историко-биографическая выставка «Валерий Халилов: навечно с музыкой в строю». Историко-документальная выставка «Трагедия Второй мировой войны: память и время».

Также можно будет посетить выставку Рахманиновского центра и Тамбовского государственного музыкально-педагогического института им. С.В. Рахманинова «Рахманинов и Россия». Мультимедийную выставку Тульского государственного музея оружия «Оружие Победы». Выставку исторической миниатюры «Россия в войнах: победная слава и память».

Сейчас в Тамбовской области работают 26 музеев, в том числе 10 государственных и 16 муниципальных.

- За прошедший год основной фонд государственных, муниципальных и ведомственных музеев пополнился более чем на 2,2 тысячи единиц хранения и составил порядка 260,9 тысячи музейных предметов, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Тамбовские музеи за год реализовали 734 выставочных проекта, из них 599 — вновь созданные. За этот период их посетили почти 430 тысяч человек.