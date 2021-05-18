В дневных летних лагерях Тамбова отдохнут почти 4 тысячи детей

Летом на территории областного центра будет организована работа 23 лагерей с дневным пребыванием детей на базе 19 общеобразовательных организаций.В течение смены, продолжительность которой составит 21 день, в пришкольных лагерях города отдохнет 3870 детей. Полноценная стоимость летний путевки составляет около 4500 рублей, однако благодаря бюджетным субсидиям родителям придется заплатить только 1170 рублей.

- Абсолютно бесплатным в городских учреждениях станет отдых для детей-инвалидов, ребят из многодетных семей или семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.

Стоимость питания в день на каждого ребенка составляет 130 рублей. При этом юных тамбовчан в возрасте от 7 до 10 лет будут кормить три раза в день, а от 11 лет и старше - два. Как и прошлые годы, лагеря с дневным пребыванием планируют работать в режиме профильных смен различной направленности: экологической, спортивно-оздоровительной, интеллектуально-познавательной и других.

В очередной раз для юных горожан свои двери откроет загородный спортивно-оздоровительный лагерь «Салют», который находится в структуре детско-юношеской спортивной школы № 1. За три смены продолжительностью 21 календарный день здесь отдохнут 384 ребенка (по 128 детей за смену). Это воспитанники детско-юношеской спортивной школы.