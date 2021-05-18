В праймериз ЕР участвует рекордное количество новичков

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Издание nashgorod.ru сообщает, что в этом году среди кандидатов большое количество молодых людей в возрасте до 35 лет - их среди заявленных порядка 35 процентов. Александр Карелин, глава федерального организационного комитета предварительного голосования, рассказал, что каждый третий кандидат является представителем малого или среднего бизнеса, 14 процентов представляют сферу образования и 10 процентов - муниципальные служащие. Только одна четвертая часть кандидатов - действующие политики.

По словам Алексея Чеснакова, эксперта Центра политической конъюнктуры, привлечение кандидатов, не имеющих опыта в большой политике, - неоспоримое преимущество. Однако оценивать их работу можно будет только после представления политических предложений и внесения инноваций в действующую политическую систему.

Председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин рассказал, что в этом году заявки на участие в праймериз “Единой России” подало большое количество представителей общественных организаций и кандидатов, которые ранее не имели опыта в политике.

“К настоящему моменту можно зафиксировать несколько вещей. Во-первых, интерес к процедуре. Сейчас конкурс на одно место выше, чем раньше. Это говорит о том, что региональные организации и политики все более активно востребуют эту процедуру.

Второе – большое число беспартийных и общественников. Мы видим, что достаточно много людей с активной жизненной позицией, общественников зарегистрировались для участия в предварительном голосовании. То есть идея о том, что партия является главной точкой консолидации сторонников Путина, по крайней мере, на этапе регистрации абсолютно подтверждается”, - сказал Костин.

Также он добавил, что ранее многие выражали скептицизм в отношении процедуры и были уверены, что праймериз в России не приживутся. Однако на данный момент очевидно, что предварительное голосование активно используется не только членами ЕР, но и кандидатами, а также является значимым элементом обновления всего процесса и привлечения новых фигур в политику.

На сайте ER.RU сообщается, что среди общего числа кандидатов на участие в праймериз ЕР - общественники, рассказал Александр Карелин. Кроме того, в текущем году в предварительном голосовании партии впервые будут принимать участие представители Союза добровольцев Донбасса (СДД). Соглашение с ними было заключено ранее.

“Предварительное голосование 2021 года в Тамбовской области отличается от процедуры прошлых лет. Состав его участников отражает значимую тенденцию — запрос на добровольчество. Больше 30 кандидатов являются волонтерами, столько же — представители общественных организаций. Несмотря на отсутствие опыта в законодательных органах власти, они имеют большой опыт помощи людям, что позволит им составить конкуренцию действующим депутатам, планирующим участвовать в выборах.

А конкуренция будет высокой. По выборам в Госдуму конкурс составил 10 претендентов на один мандат, по областной думе – 5 участников на один мандат, и по 5 человек претендуют на победу в округах № 6 и № 8 по повторным выборам в гордуму. Участвовать в голосовании будет 257 человек, от них поступило 300 заявлений.

Депутаты любого уровня должны ставить на первое место интересы жителей. Поэтому партия «Единая Россия» выдвинет на выборы тех, кого поддержат люди на предварительном голосовании. Для народной партии, какой является «Единая Россия», это обязательное условие. Поэтому призываю всех граждан сделать свой выбор с 24 по 30 мая на сайте PG.ER.RU”, - прокомментировал Александр Никитин, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель регионального организационного комитета по проведению предварительного голосования.