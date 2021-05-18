Тамбовчан предупредили о снижении давления холодной воды на юге города

Как сообщает пресс-служба городской администрации, 21 мая с 00.00 до 6.00 на юге Тамбова будет снижено давление холодного водоснабжения (вплоть до полного отключения) в отдельных районах. Это связано с проведением АО «ТКС»ремонтных работ на сетях водопровода на пересечении улиц Астраханской и Пролетарской.

Давление холодной воды понизится по следующим адресам:

- многоквартирные жилые дома: ул. Астраханская, 3, 4, 4а, 6, 7, 8, 12, 12а, 14, 16; ул. Пионерская, 5б, 5в, 9, 9а, 10, 10а, 14 к. 1-3, 18, 20, 22, 24; ул. Красноармейская, 3, 5, 6, 7, 9, 13; ул. Подбельского, 97; ул. Оренбургская, 31; ул. Советская, 2, 2а, 5а, 7а, 11, 20, 22, 24, 38 а, б, в, г; ул. Гоголя, 10, 14, 23, 25, 33, 37; ул. Ржавская, 12; ул. Пролетарская, 2д; ул. К. Маркса, 23а;

Первомайская пл., 26 к. 1-3, 29;

- городская клиническая больница им. Архиепископа Луки (ул. Гоголя, 6);

- Тамбовский гарнизонный военный госпиталь (ул. Красноармейская, 1);

- ТГУ им. Г.Р. Державика (ул. Советская, 6);

- школа-интернат (ул. Пионерская, 11);

- котельный по ул. Пионерская, 16 и ул. Советская, 43;

- индивидуальные жилые дома:

Астраханский проезд; ул. Подбельского; ул. Оренбургская; ул. Уфимская; ул. Садовая; ул. Стадионная; ул. Ручейная; ул. Терешковой; Трегуляевский пер.; ул. Глинная; Яшин пер.; ул. Д. Бедного; ул. Ржавская; ул. Энгельса