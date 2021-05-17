20 тамбовских улиц временно оставят без электричества

По информации пресс-службы городской администрации, 18 мая в областном центре произойдет очередное отключение электричества в связи с ремонтными работами на объектах энергетики, которые проведут специалисты АО «ОРЭС-Тамбов».

Света не будет на 20 улицах, по следующим адресам:

- с 9.00 до 11.30

по ул. Воронежской, д. 9-86;

по пр. Добролюбова, д. 1-13;

по пр. Кольцова, д. 1-12;

по пр. Вагоностроителей, д. 18-35;

по ул. Вагоностроительной, д. 20-69;

по ул. Добролюбова, д. 3-28;

по ул. Узловой, д. 1-43;

по ул. Крылова, д. 3-39;

по ул. Чехова, д. 3-35;

по пр. Районному, д. 1-19;

по ул. Кольцова, д. 1-22;

- с 8.30 до 16.30

по ул. Бастионной, д. 22-67;

- с 13.30 до 16.30

по пр. 1 Балашовскому, д. 1-36;

по пр. 2 Балашовскому, д. 1-19;

по пр. 3 Балашовскому, д. 1-38;

по ул. Докучаева, д. 2-47;

по ул. Гайдара, д. 37-59;

по ул. Айвазовского, д. 40-59;

- с 14.00 до 16.30

по ул. Куйбышева, д. 4-6;

по ул. Володарского, д. 2.