В Тамбове отметят День славянской письменности и культуры

24 мая в России отмечают День славянской письменности и культуры. Этот праздник связан с чествованием святых Кирилла и Мефодия — просветителей и создателей славянской азбуки. По традиции в этот день в областном центре состоится большой праздничный концерт.

До главного концерта, венчающего цикл мероприятий, приуроченных к этому празднику, с апреля по всей области проходили творческие конкурсы, выступления творческих коллективов, различные образовательные лекции, встречи, видео-презентации.

Завершится празднование Дня славянской письменности и культуры концертом «Песни славянских народов». Перед зрителями выступит Тамбовский камерный хор имени С.В.Рахманинова (художественный руководитель – заслуженный деятель искусств РФ Владимир Козляков).

- Концерт состоится 24 мая в ТГМПИ им. С.В.Рахманинова (Советская,87). Начало в 14 часов. На концерт приглашаются все желающие. Вход по пригласительным билетам. Телефон для справок – 47-49-56, - пояснили в пресс-службе администрации Тамбовской области.