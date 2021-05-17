Тамбовское мажорет-шоу барабанщиц «Славяне» победили в XVII Всемирной Танцевальной олимпиаде

В танцевальной олимпиаде участвовали представители 70 стран

Мажорет-шоу барабанщиц «Славяне» Тамбовского государственного технического университета выступили на Всемирной танцевальной олимпиаде в Москве, участниками которой стали более 35000 человек из 70 стран. XVII Всемирная Танцевальная олимпиада - крупнейший в мире комплексный международный танцевальный проект, собравший в одном месте людей различных танцевальных и спортивных направлений, культур, возрастов и интересов.

Коллектив барабанщиц «Славяне» принял участие в двух номинациях – «ЧиПР Шоу» и «ЧиПР Барабаны». В номинации «Шоу» команда заняла первое место, а в номинации «Барабаны» - второе.

В своих номерах барабанщицы продемонстрировали не только отточенную синхронность и отличные навыки владения палочками, но и представили жюри необычный номер с сюжетной линией.

- Это были серьёзные соревнования, но волнение было лишь потому, что мы только вернулись из Анапы, где взяли два первых места, и нужно было ехать в Москву в этот же день. Не было времени отрепетировать, но всё прошло очень хорошо. С первым выходом на сцену вся усталость пропала, и мы выступили довольно хорошо, - говорит тренер мажорет-шоу барабанщиц «Славяне» Дарья Гречуха. - Конечно, ошибки были, но мы будем стремиться их исправлять, чтобы вернуться в следующем году и занять ещё больше призовых мест. А пока будем тренироваться и ставить новые номера.

Фото ТГТУ