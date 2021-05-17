У жителя тамбовского села на даче нашли незарегистрированное оружие и боеприпасы

Сотрудники МОМВД России «Рассказовский» установили и задержали 43-летнего местного жителя по подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов. При обыске на даче, расположенном в селе Татарщино, полицейские нашли и изъяли два охотничьих ружья без маркировки, обрез охотничьего ружья, два патрона калибра 7,62 мм, 24 патрона 12 калибра, 16 патронов 16 калибра.

Изъятое оружие было направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Тамбовской области. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

- УМВД России по Тамбовской области напоминает, что в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ «Об оружии» юридическим лицам и гражданам запрещаются хранение и использование найденного ими или переданного им огнестрельного оружия, собственниками которого они не являются. Такое оружие подлежит немедленной сдаче в органы внутренних дел, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Тот, кто добровольно сдаст незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности.