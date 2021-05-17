В Тамбовском районе сотрудница магазина продала алкоголь подростку

В одном из продуктовых магазинов поселка Комсомолец Тамбовского района полицейские во время рейда выявили факт реализации подростку спиртных напитков. Продавец торговой точки не спросила у молодого человека паспорт и продала алкоголь несовершеннолетнему из неблагополучной семьи. При опросе 33-летняя женщина, проживающая в поселке, признала свою вину.

Согласно статье 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также пива и напитков, изготавливаемых на его основе» продажа подросткам алкоголем наказывается штрафом до 50 тысяч рублей для физического лица, до 200 тысяч рублей для должностного лица и до полумиллиона рублей для юридического лица.

- Законодатель предусмотрел еще более строгую, уголовную ответственность, для лиц, которые неоднократно продавали алкоголь несовершеннолетним. Статья 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции» предусматривает штраф до 80 тысяч рублей, исправительные работы до одного года и запрет занимать определенную должность в течение трех лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.