В аварии на перекрестке улиц Советской и Чичканова пострадал мотоциклист

Водитель с травмами оказался в больнице Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал водитель мототехники, произошла 16 мая в 22 часа 50 минут в районе дома №161 на улице Советской города Тамбова. 23-летний мужчина на мотоцикле «KAWASAKI» пересекал в прямом направлении регулируемый перекрёсток улиц Советской и Чичканова на разрешающий сигнал светофора, но потерял управление и опрокинулся. По предварительным данным,

Мотоциклисту пришлось экстренно затормозить, чтобы избежать столкновения с другим автомобилем, который двигался навстречу и совершал поворот налево.

- Причины ДТП и водителя автомобиля устанавливают сотрудниками Госавтоинспекции, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Пострадавшего с травмами госпитализировали в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.