Синоптики прогнозируют в Тамбове аномальную жару

По информации тамбовского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 мая в Тамбове ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой на 7 градусов выше климатической нормы. Так, температура воздуха днем составит 30-32 градуса тепла.

В связи с этим администрация города Тамбова напоминает местным жителям о соблюдении мер безопасности в жаркую погоду.

Носите светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором. Помните, что обожженная кожа перестает выделять пот и охлаждаться. Передвигайтесь не спеша, старайтесь чаще находиться в тени. Не употребляйте пиво и другие алкогольные напитки, это приведет к ухудшению общего состояния организма.

Посоветуйтесь с врачом, требуется ли вам дополнительное употребление соли во время жары. При тепловом поражении немедленно перейдите в тень, на ветер или примите душ, медленно выпейте много воды. Постарайтесь охладить свое тело, чтобы избежать теплового удара. В случае потери сознания кем-то из окружающих, проведите реанимационные мероприятия (делайте массаж сердца и искусственное дыхание).