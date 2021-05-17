Тамбовский пенсионер перевел мошенникам более 6 млн рублей, 13 тысяч долларов и 3 тысячи евро

За помощью к тамбовским полицейским 14 мая обратился 56-летний местный житель. Пенсионер рассказал, что стал жертвой мошенников и лишился крупной суммы денег, не только в рублях, но и в иностранной валюте.

По предварительной информации, 7 мая тамбовчанину позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что на его банковский счет мошенники пытаются оформить кредит. Чтобы предотвратить данную операцию мужчине надо было перевести свои денежные сбережения на резервно-безопасный, банковский счет. Потерпевший разволновался, ведь у него имелись накопления в крупном размере.

Изначально пенсионер не поверил словам звонившего, но мошенник убедил его в своей правоте и объяснил, что все переведенные им деньги будут сразу возвращены. После недолгих размышлений, потерпевший стал переводить свои денежные накопления на якобы безопасный банковский счет. В течение пяти дней небольшими партиями он перевел на счета аферистов более 6 миллионов рублей, 13 тысяч долларов и 3 тысячи евро.

После банковских операций тамбовчанин стал ждать возвращения денежных средств, однако этого не произошло. Тогда он понял, что его обманули, и обратился в полицию.

- По данному факту проводится проверка, и устанавливаются лица, причастные к данному противоправному деянию. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.