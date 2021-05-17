В Тамбове под колеса машины попал пешеход

Мужчина нарушил правила дорожного движения Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы пешеход, произошла 15 мая в 20 часов 34 минуты в районе дома № 158 на улице Карла Маркса города Тамбова. 29-летний водитель автомобиля «ДЭУ Нексия» наехал на 46-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.

- В результате происшествия пешехода с травмами доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.