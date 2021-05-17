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Происшествия17 мая 2021 10:23

В Тамбове под колеса машины попал пешеход

46-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Мужчина нарушил правила дорожного движения

Мужчина нарушил правила дорожного движения

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы пешеход, произошла 15 мая в 20 часов 34 минуты в районе дома № 158 на улице Карла Маркса города Тамбова. 29-летний водитель автомобиля «ДЭУ Нексия» наехал на 46-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.

- В результате происшествия пешехода с травмами доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

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