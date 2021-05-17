Более 40 тамбовских супружеских пар захотели поучаствовать в конкурсе «Семья года»

В прошлом году победителем конкурса стала семья Поповых из Тамбова Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В настоящее время на Тамбовщине проходит региональный этап всероссийского конкурса «Семья года», организатором которого является управление социальной защиты и семейной политики Тамбовской области.

В организационный комитет поступило более 40 заявок от тамбовских супружеских пар. Теперь жюри надо будет выбрать лучшие семьи в каждой номинации, всего их пять: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья — хранитель традиций» под девизом «Моя семья – моя Россия».

- По итогам областного конкурса материалы семей-победителей будут направлены на всероссийский уровень, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Напомним, всероссийский конкурс «Семья года» пройдет в 2021 году уже в шестой раз. Его основная цель - пропаганда и повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства.