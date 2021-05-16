В Тамбовской области за сутки заразились коронавирусом 35 человек

фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Прирост зараженных за минувшие сутки составил 35 человек. Из них: 10 мужчин, 24 женщины, один ребенок - девочка 16 лет. Возраст взрослых заболевших от 37 до 87 лет. Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Тамбовской области вырос до 32 170.

29 827 пациентов выздоровели: 13497 выписали из стационара, 16330 сняли с амбулаторного наблюдения. На госпитализации – 350 человек, из них диагноз «пневмония» у 333. Количество находящихся на домашнем карантине – 1854 (из них подтвержденных случаев - 1488). Сняты с наблюдения на дому – 49 518. Выписали из больниц – 19 343.

По состоянию на 16 мая, первый этап вакцинации против коронавируса прошли 107 369 человек или 81,2% от полученного препарата. Полностью иммунизированы (1 и 2 этап) 83 010 тамбовчан.