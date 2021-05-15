В Тамбове сэкономили 68 миллионов рублей на «дорожных» торгах

В Тамбове состоялся аукцион по отбору подрядных организаций, которые будут проводить ремонт дорог в областном центре в текущем году за счет средств нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего в рамках только этого проекта в областном центре планируется отремонтировать 24 дороги.

В результате проведенных торгов начальная максимальная цена контрактов в 531 миллионов рублей была снижена на более, чем 68 миллионов рублей или почти на 13%. Эти деньги направят на ремонт дополнительных дорог.

Кроме того, в течение месяца также должен состояться конкурсный отбор подрядных организаций, которые будут осуществлять ремонт городских дорог за счет областного дорожного фонда.

- Процедура торгов должна быть прозрачной, конкурентной и позволять существенно сэкономить бюджетные средства, - говорит врио главы города Максим Косенков. - Рад, что удаётся следовать этому принципу.