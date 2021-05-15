Тамбовчанка сдала дочь в дом ребенка и не стала ее забирать

Прокуратура Мордовского района выявила факт ненадлежащего исполнения родителем своих обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка.

Мать 3-летней девочки отдала ее в ГБУЗ «Тамбовский областной специализированный дом ребенка». После этого женщина судьбой ребенка не интересовалась, малышку не навещала и материальную помощь ей не оказывала.

Известно, что пока девочка жила с матерью, та не покупала ей одежду, в доме часто отсутствовала еда, у малышки не было, отсутствовало отдельное спальное место, уголок для игр, игрушки, книги, в помещении царила антисанитария.

После истечения срока пребывания ребенка в государственном учреждении мать его не забрала.

- Прокурор района в Мордовский районный суд подал исковое заявление о лишении нерадивой матери родительских прав и взыскании алиментов на содержание малолетней, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Заявление находится на стадии рассмотрения.