Школьник из Уварово стал победителем олимпиады «Умницы и умники»

Дмитрий Сиднев Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Тамбове прошел финал IX областной гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и умники». В нем приняли участие девять сильнейших школьников региона. Еще 36 ребят заняли места «теоретиков». По итогам конкурсных испытаний абсолютным победителем IX областной гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и умники» стал ученик лицея города Уварово имени А.И.Данилова Дмитрий Сиднев.

- Олимпиада проводится управлением образования и науки Тамбовской области совместно с Московским государственным институтом международных отношений для выявления талантливых обучающихся, занимающихся научно-исследовательской деятельностью в области отечественной истории и литературы, оказания им поддержки, создания условий для развития способностей, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

По традиции председателем жюри стал постоянный ведущий и автор интеллектуальной олимпиады для старшеклассников «Умницы и умники» Юрий Вяземский.

По итогам различных конкурсных испытаний победу одержал Дмитрий Сиднев. Теперь он вправе без вступительных экзаменов поступить в МГИМО. Нужно лишь сдать ЕГЭ на 75 баллов по одному из профильных предметов - истории или обществознанию.

Заслуженное второе место в финале IX областной гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и умники» заняла ученица гимназии города Моршанска Эльвира Кроляк.

На третьем месте - ученик школы №3 с углубленным изучением отдельных предметов города Котовска Никита Потапов.

Кроме того, ведущий и автор интеллектуальной олимпиады для старшеклассников Юрий Вяземский особо отметил успехи и знания ученицы лицея №6 города Тамбова Ульяны Пименовой и ученика Первомайской школы Александра Сухарева.

Все ребята отправятся в Москву для участия во Всероссийской гуманитарной телевизионной олимпиаде «Умницы и умники».