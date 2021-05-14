В РФ начинает работать предложенный ЕР кешбэк за детский отдых

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По сообщению издания nashgorod.ru, в этом году данной мерой поддержки от государства сможет воспользоваться порядка четырехсот тысяч россиян. Ранее предложенную ЕР инициативу поддержал президент Российской Федерации Владимир Путин. Глава государства распорядился, чтобы программа начала работать с 15 мая. На данный момент подготовка к старту практически завершена - Ростуризм подготовил все необходимые документы, а правительство РФ выделило на программу пять миллиардов рублей.

Ольга Окунева, координатор партийного проекта “Крепкая семья” и первый заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей, отметила, что в “Единой России” следят, чтобы проект заработал до начала сезона активного отдыха, поэтому находятся на постоянной связи с правительством по данному вопросу. Также она подчеркнула, что детские лагеря и другие профильные организации должны успеть внести соответствующие изменения, чтобы принять участие в программе.

Также по этому вопросу выразила свое мнение Татьяна Буцкая, глава движения “Совет матерей России”, эксперт ОНФ. По ее словам, программа по возврату половины стоимости за путевки в детские лагеря будет востребована в России, поскольку поможет родителям не только получить финансовую помощь от государства, но и понять, куда можно отправлять детей: если лагерь участвует в программе, значит, он прошел проверку и полностью безопасен, потому что ему доверяет государство.

По сообщению на сайте ER.ru, реализуемая программа поможет родителям отправить детей на долгожданный отдых после длительного периода ограничительных мер из-за пандемии, а оздоровительным учреждениям обеспечит государственную поддержку.