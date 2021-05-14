В Тамбовской области продолжаются поиски 17-летнего Кирилла Суслова

В поисках подростка участвуют следователи-криминалисты, полицейские, волонтеры "Лизы Алерт" и просто неравнодушные люди Фото: с сайта СУ СК России по Тамбовской области

В Тамбовской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» по факту безвестного исчезновения 17-летнего Кирилла Суслова.

По версии следствия, вечером 8 мая 2021 года подросток ушел из дома бабушки по улице Полевой села Стежки Сосновского района к друзьям и до сих пор не вернулся. Уезжать куда-либо на длительный срок юноша не планировал. Также он не страдал заболеваниями, которые могли бы привести к скоропостижной смерти, потери памяти, нарушению ориентирования во времени и пространстве. Поэтому следователи рассматривают версию о возможном совершении в отношении него преступления.

На протяжении нескольких дней в селе Стежки Сосновского района и на прилегающей к нему территории проводятся масштабные поиски подростка с участием следователей-криминалистов отдела криминалистики, сотрудников районного отдела полиции и УМВД России по Тамбовской области, кинолога с собакой, а также волонтеров поисковых отрядов «Лиза Алерт» и областного мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, военнослужащих, добровольцев из числа местных жителей.

- В процессе поиска применяются беспилотные летательные аппараты. Для обследования находящихся в селе водоемов и протекающей рядом реки Челновая привлекались водолазы ТОГКУ «Пожарно-спасательный центр», а для обследования непроходимых участков местности - воздушный транспорт (вертолет), - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Тамбовской области.

Следственные органы просят тех, кто обладает информацией о месте возможного нахождения Кирилла Суслова или обстоятельствах его исчезновения, обратиться по телефону 8-915-670-86-14 (дежурный по следственному управлению).