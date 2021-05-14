59-летний тамбовчанин подозревается в мошенничестве на 4 млн рублей

В процессе расследования уголовного дела, ранее возбужденного по факту мошенничества, полицейские выявили дополнительные эпизоды противоправных действий подозреваемого. Фигурантом по нему проходит 59-летний житель Тамбова.

Предварительно установлено, что злоумышленник пообещал своему знакомому помочь устроиться на престижную работу, причем на вышестоящую должность. За это он потребовал с него миллион рублей. Эту сумму он должен был потратить якобы на дорогие подарки работодателям той фирмы, куда тамбовчанин хотел пристроить приятеля. В итоге никакой обещанной вакансии в этой организации не оказалось, и, соответственно, денег злоумышленник потерпевшему не вернул.

Напомним, что в период с 2015 по 2020 год подозреваемый смог убедить своих знакомых в организации совместного бизнеса, оказания различных юридических услуг. Как выяснилось, денег он также не вернул и никакой фирмы не открыл. В настоящее время установлена его причастность к девяти подобным фактам мошенничества. Общий ущерб составил более четырех миллионов рублей.

- По данным фактам возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.