В тамбовские школы поступили сообщения о заложенных бомбах

Специалисты обследовали одну школу и ничего там не нашли Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В семи образовательных организаций областного центра 14 мая оказались сорваны занятия после поступивших сообщений о минировании.

- Около 12 часов 10 минут на адрес электронной почты МАОУ «СОШ №11» ул. Полынковская, д. 47, а также в 12 часов 25 минут на электронные адреса МАОУ «СОШ №4, 5, 13, 24, 30, 33» поступили сообщения о минировании образовательных организаций. Информацию передали правоохранительным органам, - сообщили в управлении региональной безопасности Тамбовской области. - Группы подразделений оперативных служб прибыли по указанным адресам. Детей и сотрудников школ эвакуировали.

Специалисты ИТО ОМОН не нашли взрывчатых веществ в школе № 11. В остальных проверка продолжается. Ведется поиск людей, причастных к рассылке сообщений.