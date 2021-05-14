Тамбовчанин получил смертельные раны в уличной драке

Вечером 13 мая в больнице города Мичуринска скончался 31-летний мужчина, доставленный туда с ножевыми ранениями грудной клетки. По данному факту следственным отделом по городу Мичуринск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В совершении этого преступления подозревается 26-летний местный житель.

По версии следствия, 13 мая во дворе одного из домов по улице Коммунистической микрорайона Кочетовка города Мичуринска между двумя мужчинами произошел конфликт, перешедший в драку. В ситуацию вмешались очевидцы, которые попытались прекратить драку. 26-летний мужчина забежал в квартиру своей знакомой, взял нож и, вернувшись во двор, нанес оппоненту два удара в грудь. Затем он скрылся.

- В настоящее время мужчина задержан, по делу проводятся следственные действия с его участием, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.