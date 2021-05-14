Тамбовчанин торговал несуществующими курами

7 мая в полицию обратился житель станции Кашма Моршанского района, который рассказал, что стал жертвой мошенника. В Интернете мужчина нашел объявление о продаже кур и созвонился с их владельцем по указанному телефону. Продавец потребовал от мужчины предоплату и получил часть денег. Но кур ему так и отдали. Во время второго разговора аферист потребовал уже всю сумму и только после этого обещал выполнить свои обязательства, но не сделал этого. Как выяснили полицейские, «торговлю» курами организовал 30-летний житель областного центра, птиц у мужчины на самом деле не было. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». За такое преступление грозит штраф в размере до 120 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до двух лет.

- Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение мошеннических действий в отношении жителей других регионов области, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Злоумышленник уверял, что поможет получить водительские удостоверения в обход закона, и обманул несколько десятков человек.