Тамбовчане украли гаражные ворота, чтобы сдать их в чермет

Воры сняли с петель железную дверь Фото: УМВД России по Тамбовской области

12 мая в дежурную часть Отдела полиции № 2 Тамбова поступило сообщение о краже. На место на улицу Балашовскую в местный гаражный кооператив выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили 58-летнего владельца гаража и выяснили, что неизвестные злоумышленники сняли с петель ворота гаража.

Эксперты-криминалисты осмотрели место происшествия и обнаружили следы чьей-то обуви. Владельцев соседних гаражей также опросили. По подозрению в совершении преступления задержали двух жителей села Бокино Тамбовского района 25 и 28 лет. Кражу они совершили поздним вечером 7 мая. Похищенную гаражную дверь они намеревались распилить и сдать в металлолом. Но сделать этого не успели, похищенное изъяли.

- Возбуждено уголовное дело по п. «а», «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Проверятся причастность задержанных к совершению аналогичных краж на территории Тамбова и Тамбовского района.