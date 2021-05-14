Тамбовчанин, выезжавший с парковки, протаранил «СHEVROLET NIVA», которая от удара перевернулась

От сильного удара легковушка перевернулась Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадали два человека, произошла 13 мая в 10 часов утра в районе дома № 9 на улице Степана Разина города Тамбова. 29-летний водитель автомобиля «LADA KALINA», выезжавший из парковочного кармана, врезался в «СHEVROLET NIVA» под управлением 53-летнего, который двигался со стороны улицы Советской в направлении Рассказовского шоссе. В результате столкновения автомобиль «СHEVROLET NIVA» опрокинулся и в неконтролируемом движении наехал на припаркованный вдоль проезжей части автомобиль «CITROEN C-CROSSER», в салоне которого в момент ДТП отсутствовали люди.

- В результате происшествия ранения получили водитель и 53-летняя пассажирка автомобиля «СHEVROLET NIVA», - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - Водителю внедорожника медицинскую помощь оказали на месте, а его пассажирку доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.