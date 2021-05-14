Житель Тамбовщины ответит в суде за убийство односельчанина

В Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего жителя Сосновского района, обвиняемого в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

По версии следствия, обвиняемый в связи с отсутствием отопления несколько дней проживал в доме односельчанина. 27 февраля 2021 года между мужчинами произошла ссоры, во время которой хозяин дома стал выгонять своего гостя. Возмутившись такому повороту событий, обвиняемый схватил нож и ударил им приятеля в шею. От полученного ранения 59-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Тамбовской области.