В Тамбове 17 мая отключат свет на семи улицах

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в областном центре 17 мая произойдет отключение света на семи улицах. Причиной тому станут очередные работы на объектах энергетики, которые проводят специалисты АО «ОРЭС-Тамбов».

Света временно не будет по следующим адресам:

- с 9.00 до 15.00

по ул. 40 лет Октября, д. 1-37;

по ул. Фрунзе, д. 2-14;

по пр. Верхнему, д. 1-3;

по ул. Ревтрудовской, д. 2-16;

- с 9.00 до 16.00

по ул. Широкой, д. 33-65;

по ул. Подгорной, д. 13-36;

по ул. Михайлова, д. 18-42.