На Тамбовщине в частном секторе нашли гранатометный выстрел

Найденный снаряд передали полицейским для дальнейшего разбирательства

В городе Рассказово специалисты группы разминирования ОМОН Росгвардии обследовали подозрительную находку в частном секторе. Сообщение о предмете, похожим на снаряд, поступило в дежурную часть от хозяина дома.

- Прибывшие по указанному адресу специалисты ведомства в ходе обследования установили, что это гранатометный выстрел, - сообщили в управлении Росгвардии по Тамбовской области.

Находку передали сотрудникам полиции.

Фото: Росгвардия, Тамбовская область