Синоптики прогнозируют туманы и грозы 14 мая в Тамбовской области

Согласно прогнозу Тамбовского ЦГМС, 14 мая на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременные дожди, местами грозы (0-3 мм). Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью составит 8-13°, днем - 23-28 градусов тепла.

- О происшествиях сообщайте по единому номеру вызова служб экстренного реагирования «112», «Телефон доверия» ГУ МЧС России по Тамбовской области: 8 (4752) 72-99-50, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.