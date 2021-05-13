Тамбовчанин украл 13 видеокарт на 200 тысяч рублей со склада торгового центра

В городской отдел полиции города Тамбова 12 мая обратился местный житель с заявлением о том, что 3 апреля неизвестное лицо, проникнув свободным доступом в складское помещение одного из торговых центров, похитил комплектующие для компьютера. Добычей вора стали 13 видеокарт на сумму более 200 000 рублей.

В ходе розыска полицейские изъяли и изучили запись с камер видеонаблюдения, опросили свидетелей, после чего установили личность злоумышленника, причастного к краже имущества. Им оказался 30-летний тамбовчанин, ранее неоднократно судимый.

Как выяснили полицейские, злоумышленник вместе со своей знакомой снимают жилье в Тамбове. 3 апреля они вместе посетили общепит, который располагался в данном торговом центре, после чего мужчина отлучился на несколько минут и, воспользовавшись отсутствием на складе работников и посторонних лиц, украл видеокарты. Похищенное имущество он успел продать.

- В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по п.В ч.3 ст.158 УК РФ «Кража, совершенная в крупном размере», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.