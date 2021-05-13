В Тамбове задержали серийного дачного вора

12 мая сотрудники уголовного розыска раскрыли очередной эпизод из серии краж вещей из домов в дачном товариществе на территории пригородной зоны Ленинского района. Еще в январе текущего года один из владельцев приехал на дачу и, обнаружив, что в доме кто-то побывал, сообщил об этом в полицию. По оставленным на месте преступления следам криминалистам удалось идентифицировать личность подозреваемого. Им оказался 48-летний безработный мужчина, проживающий в Тамбове. 16 января текущего года он взломал замок и проник в домик, принадлежащий пенсионерке, постоянно проживающей на улице Полынковской областного центра. Не обнаружив ценных вещей, вор совершил еще несколько краж в соседних дачах. Сотрудники полиции доставили мужчину в отдел, где он дал признательные показания. Часть похищенного изъята. Подозреваемый в кражах задержан и находится в следственном изоляторе.

- Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по тамбовской области. - Проводится дальнейшее расследование на предмет причастности подозреваемого к совершению аналогичных краж на территории региона. Виновному грозит наказание в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом до 80 тысяч рублей.